Лукашенко предложил Сербии присоединиться к масштабной инициативе по укреплению мировой безопасности

3 декабря, Белград /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Сербия должна быть в числе государств, заинтересованных в обсуждении проблем мировой безопасности. Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил сегодня во время выступления в Народной скупщине Сербии, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание на нарастание напряженности в отношениях между странами, расшатывание основ глобальной безопасности, увеличение числа региональных конфликтов.

"Беларусь выдвинула инициативу об обновлении широкого диалога от Атлантики до Владивостока по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничества. Считаю, что Сербия будет в числе государств, заинтересованных в обсуждении этих проблем. Ведь Югославия в свое время была одним из основоположников Движения неприсоединения. Эта организация позволила странам так называемого третьего мира заявить о себе на международной арене, донести свой голос до великих держав", - сказал Александр Лукашенко.

В то же время Президент считает, что сегодня Движение неприсоединения существует формально и не оказывает никакого влияния на крупные государства. Он убежден, что если крупные игроки не могут договориться, то это не означает, что малые и средние государства должны сидеть сложа руки и смиренно ждать, пока кто-то из великих определит их судьбу. "Думаю, голос наш должен быть слышен. Вместе мы сможем сделать гораздо больше на благо наших стран и народов, во имя мира и стабильности", - уверен глава государства.

С другой стороны, отметил Александр Лукашенко, Беларусь постоянно призывает решать проблемы мирным путем, на основании международного права. Однако его уже не существует, все действуют с позиции силы, заявил Президент. "Я иногда с высоты прожитых президентских лет начинаю думать, не начался ли новый передел нашей планеты. И все мы хорошо знаем, к чему это может привести", - добавил белорусский лидер.-0-