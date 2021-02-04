Лукашенко предложил Шри-Ланке расширять связи с Беларусью в политике, торговле и науке

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Готабаю Раджапаксу с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства отметил, что более чем за 70 лет независимости Шри-Ланка превратилась во влиятельного участника международных отношений.
"Минск и Коломбо объединяют стремление к миру и стабильности, совпадение позиций по важнейшим вопросам глобальной повестки дня. Убежден, что расширение наших двусторонних связей в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах на принципах взаимодополняемости и совместной выгоды способно придать дополнительный импульс развитию обоих государств", - говорится в поздравлении.-0-