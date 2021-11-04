Лукашенко предложил создать медиахолдинг Союзного государства

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на заседании Высшего государственного совета Союзного государства предложил создать медиахолдинг Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Реагируя на выступление госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, который затронул сотрудничество двух стран в медийной сфере, Президент заявил, что союзные СМИ необходимо реформировать. Одним из решений глава государства видит создание медиахолдинга.

"Думаю, что здесь нам надо серьезную реформу провести. Мы могли бы создать медиахолдинг Союзного государства. И те деньги, пусть даже небольшие, не размазывать по существующим газетам, журналам, Telegram-каналам и прочим "ютьюбам", а, собрав их в кулак, за эти же деньги создать соответствующую группу, медиахолдинг и рассказывать о том, что происходит. А так мы просто размазываем эти деньги, раскладываем по разным тарелкам, а отдачи никакой не видим", - сказал Александр Лукашенко.-0-