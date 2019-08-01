Лукашенко предложил создать в Узбекистане промышленный комплекс по выпуску белорусской техники

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает создать в Узбекистане промышленный комплекс по выпуску белорусской техники. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предлагаем реализовать в Узбекистане масштабный проект с высокой степенью локализации по созданию комплекса для выпуска грузовой, специальной и прицепной техники, автобусов на газомоторном топливе. МАЗ готов участвовать в этом проекте", - сказал Александр Лукашенко. Он добавил, что в Беларуси успешно опробованы комбайны на газомоторном топливе. Эта техника имеет большие преимущества: затраты на ее эксплуатацию ниже на 40%. "Мы в Беларуси будем этим заниматься. Хотелось бы, чтобы этот опыт был и у наших друзей в Узбекистане", - добавил Президент.

По его словам, принципиально важным остается вопрос эффективной реализации белорусско-узбекских проектов, ведь пока не получилось воплотить в жизнь все обсуждаемые ранее предложения. "Может быть, это и естественно. Поэтому мы и проводим переговоры поочередно каждый год", - отметил глава государства.

Например, в прошлом году в Ташкенте открыли завод по производству дорожно-строительной техники "Амкодор-Агротехмаш". Однако работа предприятия показала, что есть проблемы с реализацией продукции и включением ее в программы государственной поддержки. Данный вопрос президенты обсудили во время переговоров в узком составе. "Нам надо сообща найти решения, которые выведут этот завод на полную мощность. В этом заинтересованы оба государства", - подчеркнул Александр Лукашенко.

С учетом производства тракторов МТЗ на Ташкентском заводе сельскохозяйственной техники белорусская сторона считает возможным разработать долгосрочную программу сотрудничества и создать совместное предприятие. "Мы бы просили, чтобы был выделен земельный участок в Зангиатинском районе Ташкентской области в целях организации сервисного центра по обслуживанию тракторов для дилера ОАО "МТЗ" в Узбекистане", - сказал Президент.

Начал работу по открытию в Узбекистане сборочных производств и Минский автомобильный завод, он сотрудничает с двумя узбекскими частными компаниями. "Хотелось бы, чтобы и по сертификации наших шасси вопрос также был решен. Думаю, что больших проблем не будет", - считает Александр Лукашенко.-0-