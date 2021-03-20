Лукашенко предложил Тунису активизировать контакты между правительствами, учреждениями, предприятиями

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Туниса Каиса Саида и его соотечественников с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что Тунис является перспективным партнером Беларуси в Северной Африке, и предложил активизировать контакты по линии правительств, учреждений, предприятий и органов местного управления. Президент также подтвердил заинтересованность в эффективном использовании потенциала обеих стран для развития торгового и гуманитарного сотрудничества, обмена опытом в отраслях сельского хозяйства, машиностроения, образования и здравоохранения.

Александр Лукашенко пожелал Каису Саиду доброго здоровья и успехов в выполнении ответственной государственной миссии, а жителям Туниса - мира и согласия.-0-