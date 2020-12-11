Лукашенко предложил Узбекистану стать членом ЕАЭС

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Узбекистану присоединиться к Евразийскому экономическому союзу и стать его полноправным членом. Об этом глава белорусского государства заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.

Лидеры стран ЕАЭС сегодня утвердили решение о наделении Узбекистана статусом наблюдателя при ЕАЭС. "Мы уверены, что вы недолго будете наблюдать за нами и в ближайшее время примете решение и станете полноправным членом нашего союза, как вы очень правильно сказали, если это будет выгодно узбекскому народу. Вы знаете, что мы всегда ждем вас в нашем союзе как полноправного члена", - сказал Александр Лукашенко.

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