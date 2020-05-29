Лукашенко - предприятиям: просто разбрасывать деньги никто не будет

29 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко акцентирует внимание, что выделение средств тем или иным предприятиям возможно только под конкретные выгодные проекты и контракты, и на небольшой срок. Об этом он заявил сегодня во время общения с работниками Минского тракторного завода, передает корреспондент БЕЛТА.

"Просто разбрасывать деньги никто не будет", - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил важность того, чтобы в нынешних условиях предприятия продолжали работать, а это, соответственно, и зарплаты в рабочих коллективах.

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