Лукашенко представил в должности министра внутренних дел и начальника ГУВД Минска

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко представил коллективу Министерства внутренних дел нового министра Ивана Кубракова и начальника ГУВД Минска Михаила Гриба, передает корреспондент БЕЛТА.

"Здесь собралось руководство силовых структур, от эффективности работы которых сегодня как никогда зависит и стабильность, и благополучие наших людей, - сказал глава государства. - Я рад именно в этом составе представить новых министра внутренних дел и начальника ГУВД Минска, а также поблагодарить прежних руководителей, которые продолжат службу на благо нашей Беларуси и народа".

Александр Лукашенко рассказал, что Иван Кубраков прошел путь от милиционера-водителя одного из Минских райотделов до начальника главного управления внутренних дел Мингорисполкома, непосредственно работал с людьми в должности участкового милиционера, возглавлял Заславский РОВД, УВД Витебского облисполкома. "Именно благодаря организации оперативно-служебной деятельности, тому, как грамотно распределены силы и средства, была обеспечена безопасность жителей и гостей столицы, в том числе участников несанкционированных мероприятий", - отметил Президент.

Глава государства пояснил, что при выборе нового министра обсуждалось около десятка кандидатур. "За последнее время выросло новое поколение представителей силового блока, достойных занимать высокие государственные посты", - обратил внимание Президент. Он выразил уверенность, что Иван Кубраков сможет передать свои опыт и хорошее знание ситуации в Минске новому начальнику ГУВД Мингорисполкома Михаилу Грибу.

"Он занимал должность начальника милиции общественной безопасности в этой же структуре, хорошо ее знает, неплохо себя зарекомендовал. Тем не менее, поддержка ему не помешает. Вы знаете, что мною было принято решение из теплого уютного Минска направить его в Витебскую область. Я не слышал ни одного замечания от тех, кто с ним сталкивался, что он что-то делал не так, что он вел себя непрофессионально".

Юрия Караева Президент охарактеризовал как человека преданного и искреннего в служении государству и народу, который внес колоссальный вклад в реорганизацию и усиление боевой готовности внутренних войск и органов внутренних дел, в полном объеме выполнил стоящие задачи по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в стране. Кроме того, его отличает умение всесторонне анализировать обстановку.

"Он преданный государственным интересам, ответственно подходит к решению поставленных задач, прислушивается к мнению специалистов. Он никогда не самоустранялся от решения проблем, не боялся брать ответственность на себя, при этом даже чрезмерно, - констатировал Александр Лукашенко. - Он обладает высокой степенью организованности и работоспособности".

Что касается Александра Барсукова, то он, по словам главы государства, всей своей службой показал наглядный пример подготовки руководящих кадров в стране, прошел путь от простого милиционера, следователя, начальника ГУВД Мингорисполкома до заместителя министра внутренних дел. "В том числе благодаря вашему труду органы внутренних дел уверенно контролируют обстановку, способны упредить ее обострение, защитить общество, каждого гражданина от любых посягательств", - сказал Александр Лукашенко.

Президент также вручил генеральские погоны: новому министру Ивану Кубракову, Юрию Караеву и Александру Барсукову - генерал-лейтенанта милиции, Михаилу Грибу - генерал-майора милиции.

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Иван Кубраков и Александр Лукашенко

Александр Лукашенко и Юрий Караев