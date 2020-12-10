Лукашенко представили переработанный план применения совместной группировки войск Беларуси и России

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с предложениями по переработке плана применения региональной группировки войск Беларуси и России. Их главе государства представили министр обороны Виктор Хренин и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Александр Вольфович, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент напомнил, что еще ранее были достигнуты договоренности о том, чтобы осовременить, актуализировать план применения совместной группировки войск с учетом ситуации на западных границах и в мире вообще. "Сегодня я хотел бы услышать, что нового в связи с переработанными документами и что предстоит нам еще сделать (если необходимо), потому что нагнетание обстановки идет. Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас ни убаюкивали и руководство США, а сейчас и руководство НАТО. Говорят оправдываясь, что нет, это мы просто так тренируемся. Но мы люди военные. Если даже тренируемся, то, значит, для чего-то. Поэтому нам успокаиваться нельзя. Даже если у нас за спиной находится действительно мощная армия, как говорят, вторая армия в мире, очень мощная. Но тем не менее нам успокаиваться нельзя", - сказал белорусский лидер.

/Будет дополнено/.-0-