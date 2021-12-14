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14 декабря 2021, 16:24

Лукашенко представит Исаченко активу Могилевской области

13 декабря Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых губернаторов в Витебскую и Могилевскую области
13 декабря Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых губернаторов в Витебскую и Могилевскую области

14 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко представит сегодня Анатолия Исаченко активу Могилевской области в должности губернатора, сообщает БЕЛТА.

В числе приглашенных на встречу более 400 человек. Сегодня на сессии Могилевского областного Совета депутатов Анатолий Исаченко был утвержден в должности председателя облисполкома.

Как отметил во время представления новой кандидатуры глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, Анатолий Исаченко - известный на Могилевщине человек. "Весь его трудовой путь и профессиональное становление как руководителя состоялось здесь и связано с этим регионом", - обратил внимание глава Администрации.

Игорь Сергеенко убежден, что это достойный выбор кандидатуры для Могилевской области. "Это подготовленный управленец с серьезным опытом работы, внимательным, чутким отношением к нуждам граждан", - охарактеризовал кандидатуру нового губернатора Игорь Сергеенко.

Накануне Александр Лукашенко назначил Анатолия Исаченко председателем Могилевского облисполкома. Новый губернатор хорошо знаком с вверенным ему регионом. Трудовую деятельность начинал в Горецком районе с должности старшего инженера колхоза. Затем занимал руководящие должности в районных исполнительных комитетах, работал заместителем председателя Могилевского облисполкома.

"Я очень рад, что вы неуютно себя чувствуете в кабинете, что вам надо конкретная работа, - отметил Александр Лукашенко. - Мне нравится ваше стратегическое мышление, я это видел в Минской области (Анатолий Исаченко до назначения в Совет Республики работал председателем Минского облисполкома. - Прим. БЕЛТА). Поэтому вы также возвращаетесь на свою родную землю, это ротация кадров".

Леонид Заяц, который до настоящего времени руководил Могилевской областью, назначен членом Совета Республики. Президент отметил, что он немало сделал для развития региона. "Он переживал за Могилевскую область, - заявил глава государства. - Здесь тоже нет никакой конспирологии. Леонид Константинович и сам предложил, что готов поработать на другой должности".-0-

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13 декабря Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых губернаторов в Витебскую и Могилевскую области Лукашенко представит Исаченко активу Могилевской области
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