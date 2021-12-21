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21 декабря 2021, 12:34

Лукашенко представит нового губернатора и проведет встречу с активом Гомельской области

Фото из архива
Фото из архива

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко завтра, 22 декабря, планирует представить нового губернатора и провести встречу с активом Гомельской области. Об этом глава государства сообщил сегодня, принимая кадровые решения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Про вас, Иван Иванович, завтра мы будем говорить очень много", - сказал Александр Лукашенко при назначении Ивана Крупко председателем Гомельского областного исполнительного комитета.

Позже новый губернатор пояснил в беседе с журналистами: "Завтра планируется встреча с активом (встреча Президента с активом Гомельской области. - Прим. БЕЛТА). Часть задач была поставлена сегодня, а более широко, обширно они будут поставлены передо мной и активом Гомельской области", - сказал Иван Крупко.

Как сообщалось, на предыдущей неделе глава государства назначил новых руководителей в двух регионах и лично представил их во время встречи с активами: 14 декабря - Анатолия Исаченко в Могилевской области и 15 декабря - Александра Субботина в Витебской области. В обоих случаях на встречах с активом обсуждались насущные проблемы региона и перспективы на будущее, шла речь также и о задачах государственного масштаба, особенно с учетом внешнеполитической обстановки и предстоящего референдума.-0-

Надо сформировать кадровый потенциал. Лукашенко обозначил круг задач для губернатора Гомельской области

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