Лукашенко представит Субботина в должности губернатора и встретится с активом Витебской области

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко представит Александра Субботина в должности председателя Витебского облисполкома и встретится с активом региона, сообщает БЕЛТА.

Как сообщалось БЕЛТА, 15 декабря на сессии Витебского областного Совета депутатов Александр Субботин был утвержден в должности председателя облисполкома.

Александр Субботин 13 декабря главой государства был назначен председателем Витебского облисполкома. Прежде он трудился в должности вице-премьера. "Это ваша родина. Да я и сам это чувствую, вы небезразличны к ней. Как и все мы к той земле, на которой долгое время работали и там, где мы людьми стали. Там ваше все", - отметил Александр Лукашенко при назначении нового губернатора.

Президент напомнил, что Александр Субботин непосредственно принимал участие в разработке новых подходов к развитию Витебской области, особенно по ведению сельского хозяйства на территории региона, созданию интеграционных структур на базе хозяйств.

"Мы с вами как с вице-премьером договаривались о том, что серьезно посмотрим, как идут дела в Витебской области. Мы больше не можем спокойно смотреть, как решаются некоторые вопросы. А решаются они не по всем направлениям так, как мы мыслили, - подчеркнул глава государства. - Мы договаривались, что за эту зиму посмотрим некоторые производственные объединения - эти интеграционные структуры - и сделаем соответствующие выводы".

Александр Лукашенко также обратил внимание нового губернатора на решение ранее вверенных ему вопросов, например на развитие Оршанского мясокомбината. Александр Субботин курировал это производство еще будучи заместителем премьер-министра. Президент также упомянул Миорский металлопрокатный завод, заметив, что собирается посетить это предприятие и ознакомиться с его работой.-0-