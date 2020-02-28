Лукашенко предупредил чиновников насчет проблем при изменении системы оплаты труда бюджетников

28 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил чиновников о недопустимости проблем при переходе на новую систему оплаты труда в бюджетной сфере, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас люди получили зарплату за январь. И появились вопросы, с которыми предстоит серьезно разобраться", - сказал Президент.

По его словам, Комитет госконтроля, соответствующие министерства, профсоюзы занимаются уточнением ситуации. "Мне еще итогового доклада нет. Но кому-то мало не получится. Если кто-то не разъяснил. Но дело не в разъяснении. Вы что, на местах не можете начислить несчастную заработную плату? Это что, сложное какое-то торговое, промышленное, сельскохозяйственное предприятие, где надо высчитывать нормы, выработку…" - возмутился Александр Лукашенко.

"Это же самая элементарная бухгалтерия - в бюджетной сфере начислить заработную плату. Почему этого не произошло… Я думаю, правительство и Комитет госконтроля, если нужно - и прокуратура, доложат, что там произошло. Вы просто подставляете и меня. Я же публично сказал, что никто не должен пострадать", - добавил белорусский лидер.

Как сообщалось БЕЛТА, с 1 января 2020 года зарплаты работникам бюджетных организаций и приравненных к ним (а таких в стране около 856 тыс. человек) начали рассчитывать по новой схеме. Новая схема оплаты труда заключается в том, что доля оклада в составе зарплаты стала выше и поменялась структура стимулирующих (надбавки и премия) и компенсирующих (доплаты) выплат, которые были унифицированы. Благодаря этому механизм формирования зарплаты, как утверждается, стал понятнее и прозрачнее. Оклад вырос за счет того, что раньше при его исчислении использовалась тарифная ставка первого разряда, которую теперь заменили на базовую ставку. С 1 января она установлена в сумме Br185. Вместо 27-размерной единой тарифной сетки ввели 18-разрядную, на основе которой определяется база для расчета размера оплаты труда работников бюджетных организаций. Часть выплат устанавливается централизованно. Одновременно расширены права руководителей бюджетных организаций по установлению доплат и надбавок так, чтобы учитывалась специфика труда и вклад каждого сотрудника.-0-