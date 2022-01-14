Лукашенко предупредил: на постсоветском пространстве неспокойно, взят курс на новую геополитическую цель

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обстановка на постсоветском пространстве остается неспокойной: выбрана очередная геополитическая цель, взят курс на новую. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на приеме от имени Президента на старый Новый год, передает корреспондент БЕЛТА.

"Понимаю, что всем хотелось бы вернуться к привычному, более спокойному ритму жизни (я имею в виду на планете). Но вы видите: на постсоветском пространстве неспокойно. Выбрана очередная геополитическая цель. Наверняка, взят курс на новую", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что в сложившихся условиях ряду стран постсоветского пространства пришлось вместе дать адекватный коллективный ответ на угрозу. "Беларусь, Россия и другие страны, некогда объединенные общей историей, встали на защиту этого государства (Республики Казахстан. - Прим. БЕЛТА). А это говорит о том, что мы не растратили наследие советской эпохи - наследие нерушимого братства и крепких уз между народами".

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