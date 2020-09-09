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Президент
09 сентября 2020, 12:00

Лукашенко предупредил о негативном влиянии Telegram-каналов: некоторым людям задурили мозги

Фото из архива
Фото из архива

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интернет и Telegram-каналы в значительной степени воздействуют на общество, однако их влияние в ряде случаев имеет негативный характер. Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью представителям ведущих российских СМИ, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что многие события в Беларуси после выборов произошли в том числе под воздействием некоторых Telegram-каналов. "Так в спокойной, тихой Беларуси возникло то, что вы видите в Минске. Не надо это преувеличивать, но и преуменьшать не надо, - сказал Александр Лукашенко. - Некоторые вещи пришли к нам настолько неожиданно. Не из-за беспечности. Просто мы этого не ожидали. А как можно ожидать, что через интернет, Telegram-каналы так глубоко залезут в мозги, в головы людей? Люди очумели. Некоторые люди просто очумевшие".

По мнению Президента, особо уязвимо перед такого рода влиянием молодое поколение. "Мы как-то можем этому противостоять, а молодежь? Задурили мозги. Мы перестали читать, заниматься настоящей культурой, музыкой, книжками и прочее, - считает белорусский лидер. - Что мы читаем? Только заголовки. Даже текст, кратко написанный, мы его не читаем. Но мы (взрослые люди - Прим. БЕЛТА) не читаем потому, что нам не хватает времени, огромный массив информации. А дети, молодежь, даже школьники? Выросло новое поколение, которое, говорят, мы упустили. Не упустили, просто жизнь совершенно другая".

Александр Лукашенко обратил внимание, что пока не выработаны способы, чтобы эффективно противостоять негативному воздействию интернета и Telegram-каналов на аудиторию. "У вас есть возможность блокировать Telegram-каналы? Ни у кого нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал, - американцев. Вы же видите, что там творится. И Telegram-каналы там играют ведущую роль, - отметил Президент. - Это они затеяли, они это начинали, и притом давно. Не Россия, не Беларусь это затеяла - это они всегда этим занимались и получили. Господь с ними. А мы пожинаем плоды всего этого. Даже если интернет сегодня убрать, Telegram-каналы эти из Польши будут работать".

Глава белорусского государства считает, что Россия также может столкнуться с проблемой негативного влияния на общество со стороны Telegram-каналов. "Все это глобализировано и интернационализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом (старшим братом, как я его называю) Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя, - рассказал белорусский лидер. - Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события. А может быть и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия".

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Вместе с тем Президент убежден в необходимости предпринимать попытки, чтобы исправить ситуацию. "Бороться не только против, но и за будущее наших детей. В противном случае при вашей жизни, при вашей памяти вы точно увидите результат этого. Вы породите новую войнушку", - предупредил он.-0-

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