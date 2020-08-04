Лукашенко: преимущества БелАЭС помогут нам сделать прорыв в будущее

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преимущества БелАЭС помогут нам сделать прорыв в будущее, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Значение Белорусской АЭС для обеспечения энергетической безопасности и в целом экономики нашей страны просто огромное. С ней связано развитие образования, технологий. И не надо нам указывать и тыкать на вопросы безопасности. Мы - чернобыльская республика, многое пережили. И сами знаем цену последствий. Только на реабилитацию загрязненных территорий потрачено $19 млрд. Поэтому входной контроль при сооружении станции был как в военное время. А преимущества, которые мы приобретем, помогут нам сделать прорыв в будущее (высокие технологии, дешевая электроэнергия, электромобили), - рассказал Александр Лукашенко. - Или суперсовременное производство аминокислот нашей биотехнологической корпорации, которое мы строим совместно с Китаем в Минской области. Благодаря таким производствам зеленая экономика из модного тренда станет нашей реальностью".

Александр Лукашенко

Белорусский лидер подчеркнул, что за последние пять-шесть лет сбор отдельных видов вторичных ресурсов в Беларуси вырос в 2,5 раза. "А это бесплатное сырье, которое валяется под ногами. Мы приняли решение об отказе с 2021 года от одноразовой пластиковой посуды и тары. Их заменит экологичная упаковка. Поддержу и другие предложения в этой области. Кстати, мы в последнее время все меньше говорим о космосе, а ведь смею вам напомнить: небольшая по своим размерам и небогатая, но талантливая на людей Беларусь является членом клуба космических держав. Вдумайтесь только", - добавил Президент.-0-