Лукашенко: мы должны идти к дебюрократизации всех систем в стране

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. При совершенствовании института административных процедур важно не допустить бюрократии и сверхформализма. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства, говоря о корректировке административных процедур, обратил внимание на эффективность многоуровневой системы, которая будет в результате создана.

"Не приведет ли она к сверхформализму и, что очень страшно, к бюрократии или крючкотворству на ведомственном или местном уровнях? Вот этого мы допустить никак не должны. Мы должны идти к дебюрократизации всех систем, схем, которые действуют в стране. Это главное", - подчеркнул Александр Лукашенко. По его словам, даже законы и законодательные акты иногда тонут в бюрократизме, лишнем согласовании, хождении по инстанциям. "Забыли про "одно окно", - добавил белорусский лидер.

Президент во время совещания также затронул вопрос электронного взаимодействия между органами власти и субъектами хозяйствования. "Позволит ли цифровизация сократить затраты и не допустить коррупционных предпосылок? - обратился глава государства к участникам мероприятия. - Предупреждаю: здесь не должно быть работы в дань моде - ах, цифровизация, компьютеризация, айфончики в руках и прочее. Это все хорошо, если это на пользу и если это понимают наши люди, а не отдельные 15-20% населения. Если люди это воспринимают. Поэтому бежать надо не торопясь, но не опаздывать". -0-

Александр Лукашенко