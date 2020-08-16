Лукашенко прибыл на митинг на площадь Независимости

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на митинг, который сегодня проходит в Минске на площади Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Лейтмотив митинга - сохранение спокойствия, мира и безопасности в Беларуси. "Кто дорожит всем тем, что мы создали за время независимости! Кто выступает против развала страны! Все, кому дорога наша светлая и любимая Беларусь! Все - на митинг", - анонсировали накануне мероприятие его организаторы.

Глава государства поблагодарил участников митинга, жителей каждой области, которые приехали сегодня в Минск на площадь Независимости. "Спасибо вам, гомельчане: мы прожили с вами четверть века трудных лет, и вы меня никогда не подводили. Спасибо вам, земляки-могилевчане и витебчане. Спасибо вам, жители Бреста и Брестской области, где прошли самые трудные годы моей молодости - военные годы. Спасибо вам, гродненцы: именно тогда, в середине 1990-х, мы начали свою предвыборную кампанию с вас. Спасибо вам, минчане, за то, что вы четверть века терпите меня, человека, приехавшего к вам из провинции", - эмоционально высказался Александр Лукашенко.

"Я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили, хотя и не без этого. Вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века вы смогли защитить свою страну, независимость, свои семьи, жен, сестер и детей!" - заявил Президент.-0-

На площади Независимости в Минске люди собрались на митинг в поддержку мира и спокойствия в Беларуси В белорусскую столицу на митинг приехали жители со всех регионов Беларуси. Как объявили накануне организаторы мероприятия, оно проходит в поддержку спокойствия, мира и безопасности в Беларуси.