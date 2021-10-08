Лукашенко прибыл на общее собрание Белкоопсоюза

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на общее собрание представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками мероприятия стали около 450 представителей организаций и предприятий, входящих в систему Белкоопсоюза. В первой части собрания, до прибытия главы государства, был избран председатель правления. Им стал первый заместитель председателя Витебского облисполкома Олег Мацкевич.

С участием Президента представители Белкоопсоюза обсудят состояние и перспективы развития потребительской кооперации и стратегии ее развития в регионах страны.

Система потребительской кооперации в Беларуси объединяет 302,7 тыс. членов - пайщиков и обеспечивает занятость почти 42 тыс. человек, обслуживает 3,3 млн граждан, в том числе все сельское население страны. В структуру Белкоопсоюза входят четыре облпотребсоюза, 55 районных и 4 областных потребительских обществ, 52 унитарных предприятия, пять учреждений образования.

Основным видом деятельности организаций потребкооперации является торговля - более 70% в совокупном объеме выручки.

По итогам работы в январе - августе совокупный объем деятельности Белкоопсоюза превысил Br2,2 млрд. Среднемесячная зарплата в системе потребкооперации составляет чуть выше Br760.

Сейчас Белкоопсоюзом реализуется Концепция развития потребительской кооперации на 2021-2025 годы. Среди основных задач - завершение работ по реформированию организационной структуры, обеспечение рентабельной работы, автоматизация бизнес-процессов, совершенствование материально-технической базы.-0-