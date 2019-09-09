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09 сентября 2019, 18:09

Лукашенко прибыл на открытие легкоатлетического матча Европа - США

Стадион "Динамо". Фото из архива
Стадион "Динамо". Фото из архива

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на Национальный олимпийский стадион "Динамо", где сегодня проходит открытие и первый соревновательный день легкоатлетического матча Европа - США, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемонию открытия соревнований также посетят глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коэ и президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен. Сегодня утром глава государства провел с ними встречу во Дворце Независимости, заявив, что принимать такое спортивное мероприятие - честь для любой страны, в том числе и для Беларуси.

Лукашенко: для Беларуси большая честь принимать легкоатлетический матч Европа - СШАЛукашенко: для Беларуси большая честь принимать легкоатлетический матч Европа - США
Это отметил глава государства Александр Лукашенко на встрече с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьяном Коэ и президентом Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕЛА) Свеном Арне Хансеном.

"Вы перешагнули через разные предрассудки, которые были в свое время в отношении Беларуси, и выполнили невыполнимое, когда пообещали поработать над тем, чтобы это сегодняшнее и завтрашнее событие - гигантский матч между Соединенными Штатами и Европой - состоялся у нас, в Беларуси, - отметил на встрече Александр Лукашенко. - Я понимаю, что буду многим вам обязан. Поверьте, что мы никогда не были большими должниками, мы обязательно добром ответим на вашу заботу, прежде всего по развитию легкой атлетики".

В свою очередь Себастьян Коэ на встрече с Президентом Беларуси высоко оценил уровень подготовки к проведению в Минске легкоатлетического матча между командами Европы и США. "Я уверен, что вы как лидер государства, мировой лидер разделите мою точку зрения о том, что спорт помогает строить мосты между нациями. Даже в самые сложные времена. Здесь мы чувствуем себя как дома. Мы очень благодарны за то, что вы позволили нам продемонстрировать все лучшее, что есть у спорта (легкой атлетики. - Прим. БЕЛТА), здесь на протяжении двух дней, которые нас ждут", - сказал он.

В программу состязаний включены метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 м, 100 м с барьерами, 110 м с барьерами, 200 м, 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, 1 500 м, 3 000 м, 3000 м с препятствиями, эстафетный бег 4x100 м, смешанная эстафета (200-200-400-800 м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом. В каждом виде программы выступят по восемь атлетов (по четыре представителя от Европы и США). Победители в своих дисциплинах получат по 7 тыс. евро призовых, участники, занявшие вторые места, - по 5 тыс., третьи места - по 4 тыс. евро.

Права на вещание легкоатлетического матча Европа - США приобрели телеканалы "Беларусь 5", Czech TV (Чехия), DR (Дания), YLE (Финляндия), France TV (Франция), BBC (Великобритания), MTV (Венгрия), LT (Литва), TVP (Польша), RTS (Сербия), SR (Швеция), NBC (США).-0-

Теги
Европа легкая атлетика Лукашенко соревнования США
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