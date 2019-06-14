Лукашенко прибыл на саммит ШОС в Бишкеке

14 июня, Бишкек /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в Бишкеке в государственной резиденции "Ала-Арча", передает корреспондент БЕЛТА.

На входе в Конгресс-холл белорусского лидера приветствовал Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Александр Лукашенко, как глава государства - наблюдателя при ШОС, примет участие в заседании Совета глав государств в расширенном составе. Президент в своем выступлении обозначит позицию Беларуси по актуальной международной тематике и дальнейшему развитию сотрудничества в рамках данного интеграционного объединения. На полях саммита также пройдут двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран.-0-

Лукашенко прибыл в Бишкек для участия в саммите ШОС Глава государства примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, где Беларусь имеет статус государства-наблюдателя.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Бишкеке По итогам саммита лидеры ШОС, как ожидается, подпишут Бишкекскую декларацию, в которой будет отражена позиция сторон по дальнейшему расширению организации. В этом документе также будут высказаны согласованные оценки по актуальным международным и региональным вопросам.

ШОС может стать платформой для построения многополярного мира - Жээнбеков Президент Кыргызстана отметил, что на встрече глав государств в узком составе лидеры стран - членов ШОС обменялись мнениями по актуальным вопросам деятельности организации и международной повестки дня.