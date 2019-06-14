Лукашенко прибыл на саммит ШОС в Бишкеке

14 июня, Бишкек /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в Бишкеке в государственной резиденции "Ала-Арча", передает корреспондент БЕЛТА.
На входе в Конгресс-холл белорусского лидера приветствовал Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.
Александр Лукашенко, как глава государства - наблюдателя при ШОС, примет участие в заседании Совета глав государств в расширенном составе. Президент в своем выступлении обозначит позицию Беларуси по актуальной международной тематике и дальнейшему развитию сотрудничества в рамках данного интеграционного объединения. На полях саммита также пройдут двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран.-0-
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