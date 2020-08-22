Лукашенко прибыл на военный полигон под Гродно

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Лукашенко: как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций, но с использованием внешнего фактора
22 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на полигон 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады под Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.
Главе государства доложат о замысле комплексного тактического учения со сводной группировкой на гродненском тактическом направлении.
Александр Лукашенко посетит район сосредоточения 52-го танкового батальона, пункт управления ракетного дивизиона, а также реактивного дивизиона. Ему доложат об обстановке и выполняемых задачах.
Планируется, что затем Президент посетит пункт постоянной дислокации механизированной бригады.-0-
Лукашенко: как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций, но с использованием внешнего фактора
На полигоне 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады министр обороны Виктор Хренин доложил главе государства о замысле комплексного тактического учения со сводной группировкой на гродненском тактическом направлении, складывающейся обстановке у белорусских границ.
Белорусские военные проведут комплексное тактическое учение на гродненском направлении
Для обеспечения действий сводной группировки несколько вертолетов будут перебазированы с аэродрома Мачулищи на аэродром Лида.