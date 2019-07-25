Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Ветковский район

25 июля, Ветковский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает сегодня с рабочей поездкой Ветковский район Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства прибыл на птицефабрику хозяйства "Белоруснефть-Особино", где ему доложат о социально-экономическом развитии региона, финансовом состоянии предприятия и перспективах его развития.

В Ветковском районе Александр Лукашенко также ознакомится с уборкой зерновых культур на примере хозяйства "Радуга-Агро". Планируется, что речь будет идти о формировании перспективной структуры площадей в Гомельской области, возделывании новых культур в регионе. Президенту планируют продемонстрировать несколько зерноуборочных комбайнов на газомоторном топливе, изготовленных по его поручению.

Ожидается, что после глава государства посетит Ветковскую детско-юношескую спортивную школу, где ознакомится с инфраструктурой блока плавательных бассейнов, введенных в эксплуатацию в мае прошлого года. Александру Лукашенко также доложат о подходах к оздоровлению населения в чернобыльских районах.

О планах посетить Гомельскую область Президент сообщил во время республиканского селектора по вопросам уборочной кампании. На совещании глава государства напомнил, что уже не первый раз обращает внимание руководства региона на необходимость пересмотра структуры посевных площадей в связи с изменением климата. "Начинайте планировать, что и где вы будете сеять, - потребовал он. - В ближайшее время буду у вас. Готовьтесь, мы обсудим эти проблемы".-0-