Лукашенко прибыл в Бишкек для участия в саммите ШОС

13 июня, Бишкек /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с двухдневным рабочим визитом в Кыргызстан. Самолет главы государства совершил посадку в международном аэропорту Манас, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, где Беларусь имеет статус государства-наблюдателя.

Выступление Александра Лукашенко планируется во время заседания совета в расширенном составе. Президент обозначит позицию Беларуси по актуальной международной тематике и развитию сотрудничества в рамках данного интеграционного объединения.

Как сообщает ТАСС, встреча глав государств - участников ШОС начнется в Бишкеке 14 июня с совещания в узком составе, которое традиционно пройдет в закрытом режиме. Планируется обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего углубления взаимодействия по таким направлениям, как безопасность, противодействие терроризму и наркотрафику, вопросы развития экономики, промышленности, сотрудничество в гуманитарной сфере. Кроме того, участники закрытой встречи обсудят положение дел в Афганистане и ситуацию на Ближнем Востоке.

Затем участники саммита проведут заседание в расширенном составе с участием глав делегаций стран-наблюдателей. Также будут присутствовать руководители ряда международных организаций, в том числе заместитель генерального секретаря ООН, председатель Исполкома СНГ, исполняющий обязанности генсека ОДКБ и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии. На расширенном заседании предстоит обсудить актуальные проблемы глобальной безопасности и региональной стабильности.

По итогам саммита лидеры ШОС, как ожидается, подпишут Бишкекскую декларацию, в которой будет отражена позиция сторон по дальнейшему расширению организации. В этом документе также будут высказаны согласованные оценки по актуальным международным и региональным вопросам. Кроме того, планируется подписать значительный пакет других документов.

Вечером 13 июня в Бишкеке запланировано проведение неформального ужина от имени Президента Кыргызстана в честь глав делегаций, принимающих участие в саммите ШОС, а также гала-концерт.

Решение о повышении статуса Беларуси в ШОС до наблюдателя было принято в июле 2015 года на саммите глав государств в Уфе. Беларусь также принимает участие в статусе наблюдателя в заседаниях Совета глав правительств, совещаниях министров стран ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, конференциях по вопросам торгово-экономического сотрудничества, мероприятиях неправительственных структур организации: Делового совета и Межбанковского объединения.

Интерес для Беларуси представляет развитие общего транспортного пространства ШОС, международных автомобильных перевозок, а также скоординированное развитие автомобильных дорог, железнодорожных перевозок, что будет способствовать участию в мультимодальных перевозках, совершенствованию транспортной инфраструктуры и раскрытию транзитного потенциала. Беларусь присоединилась к Соглашению между правительствами государств - членов организации о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок.

Динамично развивается взаимодействие в военной области, по линии Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Беларусь осуществляет взаимодействие с ШОС по многим направлениям культурно-гуманитарного сотрудничества, включая встречи руководителей министерств культуры, контакты по линии культурно-информационных центров, фондов и союзов, а также на парламентском направлении.

ШОС является постоянно действующей межправительственной международной организацией. О ее создании было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае. К основным целям организации относятся: укрепление взаимного доверия и добрососедства между странами-участницами; содействие их эффективному сотрудничеству в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, в сфере образования, энергетики, транспорта, туризма, защиты окружающей среды и других; совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе; продвижение к созданию демократического, справедливого и рационального нового международного политического и экономического порядка.

В настоящее время членами ШОС являются восемь стран: Индия, Казахстан, КНР, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Беларусь вместе с Афганистаном, Ираном и Монголией имеют статус государств-наблюдателей. Кроме того, еще шесть стран - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка - являются партнерами по диалогу ШОС.-0-