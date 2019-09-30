Лукашенко прибыл в Ереван для участия в саммите ЕАЭС

30 сентября, Ереван /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Армению. Белорусский борт номер один приземлился в международном аэропорту Еревана Звартноц, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства 1 октября примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Ереване. Сегодня лидеры стран ЕАЭС встретятся за неформальным ужином, который состоится в летней государственной резиденции Президента Армении у озера Севан. Ожидается, что неофициальную часть саммита сегодня также посетят Президент Молдовы Игорь Додон, Президент Ирана Хасан Роухани и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун. Завтра они примут участие в заседании ВЕЭС: Игорь Додон как глава государства - наблюдателя в союзе, лидеры Ирана и Сингапура - в качестве почетных гостей.

Повестка дня заседания Высшего Евразийского экономического совета включает около полутора десятков вопросов. Главы государств рассмотрят вопросы экономического взаимодействия, финансовой политики, энергетики, основные направления международной деятельности и развитие сотрудничества с третьими странами.

Наиболее чувствительный вопрос для Беларуси в повестке дня - распределение сумм ввозных таможенных пошлин между государствами. Работа по пересмотру нормативов ведется с 2017 года, каждая страна отстаивает наиболее выгодный для себя вариант. Эти вопросы неоднократно обсуждались на заседаниях Совета Евразийской экономической комиссии, Евразийского межправительственного совета и Высшего Евразийского экономического совета, однако пока странам удалось лишь сблизить подходы к определению методики расчета нормативов распределения.

Сейчас нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин установлены в следующих размерах: Армения - 1,22%, Беларусь - 4,56%, Казахстан - 7,055%, Кыргызстан - 1,9%, Россия - 85,265%. Они действуют до конца этого года.

Осенью прошлого года на встрече с главами правительств государств ЕАЭС Александр Лукашенко заявил, что Беларусь больше не поддержит продление действующих ввозных таможенных пошлин: это абсолютно не выгодно для страны. Президент пояснил, что в противном случае Беларусь сразу будет поставлена в неравные условия, поэтому, по его мнению, необходимо приложить максимум усилий для выхода на справедливое решение. "Здесь, наверное, меньше должно быть политики, а все-таки больше экономики", - призвал глава государства.-0-