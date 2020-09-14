Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным

Александр Лукашенко в аэропорту
14 сентября, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту города Сочи, передает корреспондент БЕЛТА.
Состоится встреча главы белорусского государства с Президентом России Владимиром Путиным. Переговоры пройдут в формате "один на один".
Лидеры стран обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы.-0-