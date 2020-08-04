4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл во Дворец Республики для обращения с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Особенностью нынешнего года является то, что Послание прозвучит не в Овальном зале Дома правительства, а во Дворце Республики. На мероприятие были приглашены более 2,5 тыс. человек со всей Беларуси. По традиции на нем присутствуют депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, местных органов власти. Также приглашены парламентарии прошлых созывов, представители общественных объединений, религиозных конфессий, дипломатического корпуса и международных организаций, руководители банков, высших учебных заведений, СМИ, эксперты.

Трансляцию мероприятия в прямом эфире ведет Национальная государственная телерадиокомпания.

Ранее глава государства заявлял о том, что изначально запланированное на середину апреля Послание было отложено прежде всего по причине неопределенности ситуации в мире на фоне пандемии и того, какое влияние это окажет на Беларусь. "Блок вопросов, на которые мы сегодня не можем ответить. А если будем отвечать, то только с каким-то прогнозом. А нам нужен точный прогноз. Его сегодня дать нельзя. Поэтому надо какое-то время, чтобы можно было проанализировать все процессы, которые происходят в стране и за ее пределами, и тогда уже что-то говорить народу", - отметил Александр Лукашенко в апреле текущего года во время одной из рабочих поездок в регионы.-0-