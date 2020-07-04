Лукашенко: придание динамики в двусторонних отношениях отвечает интересам Беларуси и США

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и граждан этой страны с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Строительство прочных, конструктивных отношений с Соединенными Штатами на основании общих ценностей и приоритетов - одна из главных целей белорусской внешней политики", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что придание дополнительной динамики контактам в сферах экономики, инноваций, финансов, науки и образования отвечает интересам обеих стран. "Уверен, что повышение уровня дипломатического представительства в Минске и Вашингтоне будет способствовать эффективной реализации совместных проектов", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Дональду Трампу крепкого здоровья, успешного проведения в этом году выборов Президента США, а американскому народу - скорейшего преодоления временных трудностей, мира, согласия и благополучия.-0-