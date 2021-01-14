Лукашенко приехал попрощаться с митрополитом Филаретом

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал в Свято-Духов кафедральный собор, чтобы попрощаться с ушедшим из жизни митрополитом Филаретом, почетным Патриаршим экзархом всея Беларуси. Фотографии с прощания распространил Telegram-канал "Пул первого", сообщает БЕЛТА.

Вместе с главой государства митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси.

Прощание с митрополитом Филаретом, почетным Патриаршим экзархом всея Беларуси проходит в Свято-Духовом кафедральном соборе. Проститься с митрополитом Филаретом в Свято-Духовом кафедральном соборе можно до 18.00 14 января.-0-