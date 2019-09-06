ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 6 сентября 2019
Минск Переменная облачность +20°C
Версия для слабовидящих
Новости
10:14 Праздники культур Азербайджана и Молдовы пройдут в Верхнем городе 7-8 сентября Афиша
10:10 Лукашенко приехал в Брест на 1000-летие города Президент
09:54 БелАЗ представил новую модель 90-тонного самосвала Экономика
09:54 Ребенок лишился глаза после нападения сороки в Великобритании Калейдоскоп
09:50 В Петрикове при пожаре в пятиэтажке эвакуировано 8 человек Происшествия
09:46 Занятия по тхэквондо организовали в Академии управления при поддержке посольства Республики Корея Регионы
09:40 В Судане объявили состав нового правительства В мире
09:33 Город с 1000-летней историей. Брест в уникальных фотографиях БЕЛТА Культура
09:30 Золотовалютные резервы Беларуси выросли до рекордных $8,9 млрд Экономика
09:22 Сборная Беларуси сегодня проведет гостевой матч с эстонцами в квалификации Евро-2020 Спорт
09:21 Румас и Медведев проведут переговоры в Москве Политика
08:56 Лида отметит свое 696-летие рыцарским турнирном и фестивалем хмеля, солода и воды Регионы
08:49 Национальный исторический музей выставит знаменитые фотоработы Моисея Наппельбаума Афиша
08:46 Азаренко и Барти вышли в финал парного разряда на US Open, лишь один гейм отдав Саснович с Кужмовой Спорт
08:38 Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе В мире
08:17 В Белгосфилармонии пройдет концерт к 100-летию Виктора Мержанова Афиша
08:09 В Центре безопасности в Витебске проведут День открытых дверей Регионы
08:00 ДОСЬЕ: Брест празднует 1000-летний юбилей Регионы
07:44 Премьеры, обменные гастроли, творческие встречи - Гомельский молодежный театр открывает сезон Культура
07:38 Жертвами урагана "Дориан" на Багамах стали 30 человек В мире
07:28 Акция "Пьяному не место за рулем!" стартует в Гомельской области Регионы
07:18 Дом-музей I съезда РСДРП приглашает посетить выставку "Игры разума" Культура
07:08 Делегации из 12 стран поздравят брестчан с тысячелетием города Регионы
07:00 Картина дня: доклад главы МВД, развитие калийной отрасли и новации Трудового кодекса Общество
00:33 В Саратовской области вертолет совершил жесткую посадку В мире
05.09.19
05.09.19 23:49 Певец Григорий Лепс перенес две хирургические операции В мире
05.09.19 23:12 Караев о тотальных проверках на полиграфе: это не панацея Общество
05.09.19 22:43 Белорусская милиция ориентирована на предупреждение коррупционных преступлений Общество
05.09.19 22:39 Назван самый популярный город в мире Калейдоскоп
05.09.19 22:08 Караев рассказал подробности раскрытия ограбления ювелирного магазина в Минске Происшествия
Все новости
Все новости
Президент
06 сентября 2019, 10:10

Лукашенко приехал в Брест на 1000-летие города

Брест. Фото из архива
Брест. Фото из архива
Новости темы "Рабочие поездки Президента"
Лукашенко потребовал активно искать новые рынки сбыта сахара
Президенту Беларуси подарили лимонное деревце

6 сентября, Брест /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает сегодня рабочую поездку в Брест, где в эти дни проводятся основные мероприятия, приуроченные к 1000-летию города, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства ознакомится с проделанной работой по подготовке к празднованию юбилейной даты.

Сначала Президент посетит построенный Западный обход Бреста, где примет участие в церемонии открытия развязки.

Затем главу государства ожидают в центре города на торжественном мероприятии, посвященном началу празднования 1000-летия Бреста. Планируется также, что Александр Лукашенко посетит мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой".-0-

Теги
Брест Лукашенко
Новости рубрики Президент
Спасо-Преображенская церквь. Фото из архива Лукашенко утвердил финансирование 6 проектов фондом Президента по поддержке культуры и искусства
Александр Лукашенко и Юрий Караев Лукашенко принял с докладом главу МВД и поблагодарил за раскрытие ограбления ювелирного магазина
Александр Лукашенко и Цзинь Лицюнь во время встречи Лукашенко о сотрудничестве с АБИИ: мы полны решимости выстроить образцовые отношения
Фото из архива В Беларуси создается Авиационная инспекция
Фото из архива Установлен порядок участия собственников помещений в финансировании энергоэффективных мероприятий
Александр Лукашенко и Станислав Зась во время встречи Лукашенко обсудил с Засем вопросы безопасности и итоги недавних международных встреч
Главное
Брест. Фото из архива Лукашенко приехал в Брест на 1000-летие города
Лукашенко принял с докладом главу МВД и поблагодарил за раскрытие ограбления ювелирного магазина
Золотовалютные резервы Беларуси выросли до рекордных $8,9 млрд
Город с 1000-летней историей. Брест в уникальных фотографиях БЕЛТА
Топ-новости
Лукашенко утвердил финансирование 6 проектов фондом Президента по поддержке культуры и искусства
Картина дня: доклад главы МВД, развитие калийной отрасли и новации Трудового кодекса
Румас и Медведев проведут переговоры в Москве
ДОСЬЕ: Брест празднует 1000-летний юбилей
Минтруда на своем сайте прокомментировало уже 32 новации в Трудовом кодексе
Беспилотники, суперкомпьютеры и электротранспорт - Румас ознакомился с новыми разработками НАН
В Пружанах без вести пропали мать с тремя несовершеннолетними детьми
Механизм работы Фонда поддержки социального предпринимательства в Беларуси разработают до конца года
МВД Беларуси усиливает работу с обращениями граждан и реагирование на публикации в СМИ
Теплая погода ожидается в Беларуси в выходные
Александр Рогачук: многие проекты тысячелетия родились из инициатив брестчан
Белорусы победили россиян на старте суперфинала Евролиги по пляжному футболу
РЕПОРТАЖ: Ветеран Людмила Певнева: люблю смотреть, как люди смеются
Трехметрового героя компьютерной игры Dota 2 создал мастер из Браславского района
От виртуальной зачетки до электронного университета. Как в БГУ реализуют стратегию цифровой трансформации
Афиша
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 1000-летие Бреста Молодежная политика Беларуси Беларусь помнит Содействие занятости населения Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.