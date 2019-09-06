Лукашенко приехал в Брест на 1000-летие города

6 сентября, Брест /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает сегодня рабочую поездку в Брест, где в эти дни проводятся основные мероприятия, приуроченные к 1000-летию города, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства ознакомится с проделанной работой по подготовке к празднованию юбилейной даты.

Сначала Президент посетит построенный Западный обход Бреста, где примет участие в церемонии открытия развязки.

Затем главу государства ожидают в центре города на торжественном мероприятии, посвященном началу празднования 1000-летия Бреста. Планируется также, что Александр Лукашенко посетит мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой".-0-