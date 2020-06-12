Лукашенко приехал в Полоцк, чтобы расставить точки над "i" по вопросам ЖКХ

12 июня, Полоцк /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает сегодня рабочую поездку в Витебскую область, сообщает БЕЛТА.

В Полоцке Президент проведет совещание по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства страны. Это мероприятие глава государства анонсировал еще неделю назад, назначая новый состав правительства, включая министра жилищно-коммунального хозяйства. Ведомство возглавил Андрей Хмель, который прежде был заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды.

При назначении глава государства отметил, что многие предлагали упразднить министерство. "Думаю, этого делать нельзя, потому что самый большой поток вопросов от населения по ЖКХ. Но ЖКХ не может быть в этом состоянии", - подчеркнул он.

"В ЖКХ должен прийти хозяин. Председатель райисполкома, председатель горисполкома, глава администрации в городе - они должны быть хозяевами. Они в ЖКХ должны нести ответственность за ремонты, сварку и так далее. И не надо здесь страдать какими-то непонятными рыночными механизмами. Мы их уже наелись. На следующей неделе в Полоцке мы должны расставить все точки над "i" по ЖКХ", - сказал глава государства 4 июня.

Ожидается, что в Полоцке Александр Лукашенко побывает в Спасо-Евфросиниевском монастыре, где ему в том числе доложат о ходе реставрации Спасо-Преображенской церкви.

Вопросы развития и повышения эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства постоянно находятся в сфере внимания руководства страны. Основные из них изложены в Директиве №7 от 4 марта 2019 года. В прошлом году в работе ЖКХ удалось достичь некоторых положительных результатов. Так, затраты организаций по оказанию жилищно-коммунальных услуг населению снижены на 6% к уровню 2018 года. Построены 269 станций обезжелезивания воды, за счет чего обеспеченность потребителей качественной питьевой водой составила более 93%. Уровень использования твердых коммунальных отходов увеличен до 22,6% (в 2018 году - 20%). Во всех районах страны созданы и работают единые диспетчерские службы с коротким телефонным номером 115. Около 22,5 тыс. семей получили государственную поддержку в виде безналичных жилищных субсидий на общую сумму Br1,47 млн.

Однако качество услуг в ЖКХ по-прежнему вызывает значительное число нареканий со стороны граждан. Из всех обращений, поступивших в 2019 году в Администрацию Президента, около 20% касались ЖКХ. Население жаловалось на качество капитального и текущего ремонта, ненадлежащее содержание мест общего пользования жилых домов, придворовой территории, недостаточное благоустройство населенных пунктов.

Несмотря на определенный положительный эффект от совершенствования структуры ЖКХ, остаются вопросы, урегулирование которых находится в компетенции правительства и местных органов власти.-0-

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