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04 декабря 2020, 11:37

Лукашенко прилетел в Витебск изучить ситуацию с коронавирусом

Александр Лукашенко во время рабочей поездки
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4 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня совершает рабочую поездку в Витебскую область, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Прилетев в Витебск, глава государства направился в Витебский областной клинический родильный дом. Здесь ему доложили о деятельности этого учреждения здравоохранения и его работе в условиях COVID-19.

По словам главного врача роддома Елены Леонович, в учреждении около 150 коек. Здесь наблюдаются беременные женщины с коронавирусом со всей области. По сравнению с первой волной, заболевание у будущих мам протекает более сложно, пневмония может развиться в любой из сроков беременности. "У нас двойная задача - оказание помощи маме и спасение малыша", - подчеркнула Елена Леонович.

Сейчас в роддоме находится 45 женщин с коронавирусной инфекцией (всего в стране 600 таких пациенток), 25 из них уже родили. Все дети здоровы. Малышей у заболевших мам забирают сразу же после рождения. Как только она выздоровела, ей приносят ребенка. "Все наши мамы это понимают и нормально к этому относятся", - отметила главврач.

"Молодец, что не послушала этих "возовцев": надо же было дойти до того, чтобы рекомендовать не забирать ребенка у матери в то время, когда она инфицирована", - сказал Александр Лукашенко.

Во время посещения роддома глава государства ознакомился с методами лечения пациентов с инфекцией COVID-19. Президент посетил палаты интенсивной терапии и реанимации для детей, а также послеродовые палаты и палаты дородового пребывания.

В Витебске Александр Лукашенко также примет участие в заседании областного штаба по вопросам противодействия коронавирусной инфекции в области.

О своем намерении побывать в ряде региональных медучреждений, занятых в лечении больных коронавирусной инфекцией, Президент заявил во время недавнего посещения 6-й городской клинической больницы Минска.

Витебский областной клинический родильный дом открыт после реконструкции 11 июля 2008 года, в торжественной церемонии принимал участие Александр Лукашенко. В то время лечебное учреждение называлось Витебский городской клинический родильный дом №1, переименовано в 2011 году. В 2016 году реорганизована структура Витебского областного роддома - к нему присоединены четыре женские консультации Витебска. В настоящее время в учреждении работают 535 человек, в том числе 125 врачей и 198 средних медицинских работников.

Пациенткам здесь доступен полный спектр акушерской, гинекологической и неонатальной помощи. Роддом - областной перинатальный центр третьего уровня, оказывающий круглосуточно экстренную и плановую специализированную помощь, в том числе девочкам до 18 лет.

Сюда обращаются жительницы не только белорусских, но и российских регионов. Потенциал учреждения позволяет эффективно оказывать платные медицинские услуги иностранным гражданам. За последние 10 лет Витебский областной роддом стал местом рождения детей 500 россиянок.

Важно, что в роддоме созданы условия для выхаживания и реабилитации детей с перинатальной патологией, в том числе недоношенных с очень низкой массой тела, врожденными пороками развития. В результате выживаемость таких новорожденных в областном роддоме составляет 100%.

В сложившейся эпидемиологической ситуации Витебский областной роддом оказывает помощь пациенткам с коронавирусной инфекцией из Витебска и области, а также беременным и гинекологическим пациенткам с признаками ОРВИ, лихорадки и другой респираторной патологией. В период первой волны с апреля по июль здесь получили помощь 114 женщин с COVID-19 и из числа контактов первого уровня, а с ноября по настоящее время - 94.-0-

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Теги
вирус Витебск Витебская область здравоохранение Лукашенко
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