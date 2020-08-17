Лукашенко приглашает Габонскую Республику к более активному взаимодействию в торговле и науке

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Габонской Республики Али бен Бонго Ондимбу и народ этой страны с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Приглашаю к более активному использованию потенциала двустороннего взаимодействия в сферах торговли, образования, науки и технологий. Беларусь готова предложить качественную продукцию машиностроения, сельского хозяйства", - отметил глава государства.
Александр Лукашенко выразил убеждение, что поддержка эффективных контактов между соответствующими учреждениями, организациями и предприятиями будет способствовать сохранению достигнутого уровня отношений и преодолению временных трудностей, вызванных пандемией.-0-