5 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко приглашает глав других государств приехать в Минск на парад Победы. Соответствующее приглашение он озвучил сегодня во время общения с представителями СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск", - сказал глава государства.

"Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне", - подчеркнул белорусский лидер.

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