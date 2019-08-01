1 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко приглашает узбекистанские предприятия активнее работать на белорусском рынке. Об этом глава государства заявил во время посещения вместе с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым выставки "Сделано в Узбекистане", передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко и Мирзиёев посещают выставку "Сделано в Узбекистане" Лидеры двух государств после переговоров в узком и расширенном форматах, церемонии подписания международных документов, совместного заявления для прессы и посадки дерева в Аллее почетных гостей направились познакомиться с представленной на экспозиции продукцией.

Александр Лукашенко подробно ознакомился с представленными экспозициями, а Шавкат Мирзиёев рассказал ему о продукции, которую привезли на выставку около 80 предприятий из Узбекистана. В свою очередь узбекистанские производители во время общения с лидерами двух государств отметили, что состоявшийся накануне I Форум регионов придал импульс налаживанию двусторонних контактов, помог в поиске партнеров.

О сотрудничестве с Беларусью рассказали представители IT-сферы. Они обратили внимание, что в Узбекистане создан IT-парк, преференции в котором аналогичны тем, что созданы в белорусском ПВТ. Это позволяет упростить взаимодействие двух стран в IT-сфере.

Национальная выставка узбекских товаров стала еще одной площадкой для продолжения разговора между белорусским и узбекским лидерами о развитии сотрудничества и промышленной кооперации.

Выставка "Сделано в Узбекистане" проходит с 29 июля по 2 августа в рамках официального визита Шавката Мирзиёева в Минск. В 15 тематических разделах выставки и 10 региональных экспозициях участвуют 80 предприятий. Тематика выставки охватывает машиностроение, нефтегазовую, химическую, горнодобывающую, электротехническую, фармацевтическую, строительную, текстильную, кожевенно-обувную, информационную отрасли, пищевую промышленность, сельское хозяйство и виноделие, туризм. На открытой площадке представлены 12 единиц техники производства Узбекистана: легковые и грузовые автомобили, городской автобус, седельные тягачи и полуприцепы.

Выставка организована Министерством инвестиций и внешней торговли и Министерством экономики и промышленности Узбекистана при поддержке Белорусской торгово-промышленной палаты.-0-