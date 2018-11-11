Лукашенко пригласил Президента Анголы посетить Беларусь с официальным визитом

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы Жоау Лоуренсу и народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в развитии связей и активизации торгово-экономического сотрудничества с Анголой.

"Пользуюсь случаем, чтобы возобновить Вам свое приглашение посетить нашу страну с официальным визитом, во время которого мы сможем обсудить вопросы по расширению двусторонних отношений", - отметил глава государства.-0-