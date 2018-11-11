Лукашенко пригласил Президента Анголы посетить Беларусь с официальным визитом

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы Жоау Лоуренсу и народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в
Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в развитии связей и активизации торгово-экономического сотрудничества с Анголой.
"Пользуюсь случаем, чтобы возобновить Вам свое приглашение посетить нашу страну с официальным визитом, во время которого мы сможем обсудить вопросы по расширению двусторонних отношений", - отметил глава государства.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4185 BYN
|2.415 BYN
|2.424 BYN
|USD
|2.1336 BYN
|2.132 BYN
|2.137 BYN
|RUB
|3.1868 BYN
|3.17 BYN
|3.19 BYN