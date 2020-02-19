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19 февраля 2020, 11:36

Лукашенко прилетел с официальным визитом в Каир

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

19 февраля, Каир /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Египет. Борт главы государства приземлился в международном аэропорту Каира, передает корреспондент БЕЛТА.

У трапа самолета Президента встретили министр высшего образования и научных исследований Египта Халид Абдель Гафар и Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте Сергей Терентьев.

Сегодня Александр Лукашенко встретится с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Главы государств обсудят реализацию договоренностей, достигнутых во время визита египетского лидера в Минск летом 2019 года, перспективы развития торгово-экономических и гуманитарных отношений. Президенты также рассмотрят вопросы взаимодействия на международных площадках, обеспечения безопасности в регионе и мире в целом. По итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних документов.

На вторую половину дня у белорусского лидера запланирована встреча с председателем Палаты представителей Египета Али Абделем аль-Саедом.

Как ранее заявил в интервью БЕЛТА Сергей Терентьев, страны сейчас работают над большим числом двусторонних проектов. Это совместное производство грузовых автомобилей МАЗ, тракторов МТЗ, сельскохозяйственного оборудования "Бобруйскагромаша", погрузчиков "Амкодор", зернохранилищ, двигателей ММЗ, проекты в сфере сельского хозяйства и производства продуктов питания, деревообработки, в областях науки и образования.

"Сегодня можно с уверенностью говорить: Беларусь для Египта не является "терра инкогнита". Любой крестьянин в Египте знает слово Беларусь, поскольку это и название качественного и надежного трактора. Все большее количество египтян воспринимает нашу страну как источник передовых технологий, в том числе в промышленности, сельском хозяйстве, медицине и многих других областях, - отметил дипломат. - Конечно, нам нельзя успокаиваться на достигнутом. Все еще возникают вопросы барьеров в двусторонней торговле. Не могу сказать, что мы реализовали все возможности по наращиванию экспорта, прежде всего в части выполнения задачи по диверсификации его товарной номенклатуры. Большой потенциал видим для роста торговли услугами, особенно в высокотехнологичной сфере".

Нынешний визит Александра Лукашенко в Египет уже третий за историю белорусско-египетских отношений. Ранее глава государства посещал Каир в 1998 и 2017 годах. В июне 2019 года состоялся первый официальный визит Президента Египта в Беларусь. В 2015 году лидеры двух стран провели встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН. Таким образом, сегодня будет уже четвертая встреча Александра Лукашенко с Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Товарооборот между странами в 2019 году вырос на 32% - до $142 млн. При этом белорусский экспорт составил $116,5 млн, увеличившись на 40%. За три года со времени последнего визита Александра Лукашенко в Каир Беларусь и Египет наторговали более чем на треть миллиарда долларов.-0-

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