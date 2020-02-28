Лукашенко примет сегодня участие в VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 28 февраля 2020
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Новости
09:53 Караник о первом завозном случае коронавируса в Беларуси: у студента из Ирана минимальные признаки нарушения здоровья Общество
09:46 Буровики "Белоруснефть-Сибири" начали строить новую скважину на Метельном месторождении в России Экономика
09:46 Жительница Брестского района хранила на подворье противотанковое ружье Происшествия
09:43 Коронавирус в Беларуси выявлен у студента БНТУ, вуз переводится на индивидуальное обучение Общество
09:41 Компьютерные комплектующие на Br700 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь Происшествия
09:09 Сольный концерт директора "Славянского базара" пройдет в Витебске Культура
09:00 Особый шарм "Квебека": в столичном комплексе "Минск Мир" стартуют продажи квартир нового дома Общество
09:00 Спешите купить квартиру выгодно! До завершения акции в столичном комплексе "Минск Мир" осталось два дня! Общество
08:52 Фестиваль "Саламяны павук" проведут в Быховском районе Культура
08:30 "От такой новости даже давление зашкалило!" Как белорусы выигрывают большие деньги и на что их тратят Общество
08:29 Участие в международном турнире в Польше примут 11 белорусских дзюдоистов Спорт
08:18 "Время смелых" соберет в Гомеле более 90 молодых людей Регионы
08:08 В Литве обнаружен первый случай заражения коронавирусом В мире
08:06 Донецкий "Шахтер" пробился в 1/8 финала футбольной Лиги Европы Спорт
08:03 В Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса Общество
08:00 Лукашенко примет сегодня участие в VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси Президент
07:51 Блинный забег со сковородками устроят 29 февраля по улицам Полоцка Афиша
07:38 Около 500 юных танцоров закружит "Хоровод друзей" в Гомеле Регионы
07:27 Потенциал Бреста и свободной экономической зоны представят в Словакии Регионы
07:20 Число жертв коронавируса в Китае достигло 2788 человек В мире
07:15 Пресс-конференция о профилактике и лечении эндокринных заболеваний пройдет в БЕЛТА Общество
07:08 Норвежским биатлонистам вернули бронзу в смешанной эстафетной гонке на ЧЕ в "Раубичах" Спорт
07:04 Сегодня станет известен представитель Беларуси на "Евровидении-2020" Культура
07:00 Картина дня: Лукашенко об интеграции в ЕАЭС, итоги мониторинга цен и стиль "Славянского базара" Общество
01:04 Землетрясение зафиксировано у побережья Филиппин В мире
00:59 В Колумбии упал военный вертолет – погибли три члена экипажа В мире
00:29 В Афганистане прогремел взрыв В мире
27.02.20
27.02.20 23:49 Белорус Евгений Королек выиграл золото ЧМ по велоспорту на треке Спорт
27.02.20 23:19 Хоккеисты "Юности" и "Немана" одержали победы в стартовых матчах плей-офф Кубка Президента-2020 Спорт
27.02.20 22:43 ФОТОФАКТ: Музей завода "Луч" открылся в Минске Регионы
Все новости
Все новости
Президент
28 февраля 2020, 08:00

Лукашенко примет сегодня участие в VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 февраля примет участие в VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Всего съезд в Республиканском Дворце культуры профсоюзов соберет более 500 делегатов из всех регионов страны и представляющих различные сферы деятельности. В числе приглашенных высшие должностные лица, руководители министерств и ведомств, общественных организаций, СМИ, зарубежные гости.

Ожидается, что глава государства выступит на съезде с речью, в которой выскажется о роли и достижениях профсоюзного движения в Беларуси, обозначит свою позицию по выдвигаемым инициативам и требующим решения вопросам.

VIII съезд Федерации профсоюзов Беларуси проходит в Минске 27-28 февраля. Накануне участники форума подводили итоги работы за последние пять лет, а также обсуждали проект программы деятельности ФПБ на 2020-2025 годы. В настоящее время ФПБ, которая объединяет более 4 млн человек, в числе самых массовых общественных организаций страны.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко профсоюзы
Новости рубрики Президент
Фото из архива Орденом Матери награждены 57 жительниц Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей
Александр Лукашенко и Михаил Мясникович "Устроили какую-то канитель и возню" - Лукашенко считает важным заняться в ЕАЭС фундаментальной интеграцией
Александр Лукашенко и Михаил Мясникович Лукашенко: министры по-своему трактуют наши договоренности с Путиным
Александр Лукашенко и Михаил Мясникович "Пофигизм и безразличие" - Лукашенко о нехватке в ЕАЭС заявленных свобод
Александр Лукашенко и Михаил Мясникович Лукашенко о стратегии евразийской интеграции до 2025 года: надо предложить серьезный вариант без оговорок
Александр Лукашенко и Михаил Мясникович Лукашенко: Беларусь готова к реальной интеграции, но без понуждения
Главное
Лукашенко примет сегодня участие в VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси
Инициативы, наказы от Лукашенко и просьба Путина - как Мясникович начал работу во главе Коллегии ЕЭК
БДИПЧ ОБСЕ подчеркивает готовность Беларуси обеспечивать принцип верховенства закона и прав человека
"От такой новости даже давление зашкалило!" Как белорусы выигрывают большие деньги и на что их тратят
Топ-новости
Картина дня: Лукашенко об интеграции в ЕАЭС, итоги мониторинга цен и стиль "Славянского базара"
Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в Минске 19 мая
Рыженков: развитие сельских регионов - одно из ключевых направлений государственной политики
Караник о первом завозном случае коронавируса в Беларуси: у студента из Ирана минимальные признаки нарушения здоровья
Особый шарм "Квебека": в столичном комплексе "Минск Мир" стартуют продажи квартир нового дома
Пресс-конференция о профилактике и лечении эндокринных заболеваний пройдет в БЕЛТА
"Белнефтехим": "Сафмар" поставит в Беларусь в марте 300 тыс. т нефти, "УДС нефть" - 50 тыс. т
Спешите купить квартиру выгодно! До завершения акции в столичном комплексе "Минск Мир" осталось два дня!
Орденом Матери награждены 57 жительниц Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей
Норвежским биатлонистам вернули бронзу в смешанной эстафетной гонке на ЧЕ в "Раубичах"
Программу ранней хирургии врожденных деформаций позвоночника планируют расширить в Беларуси и России
Арина Соболенко в трех сетах переиграла китаянку Чжэн Сайсай и пробилась в полуфинал турнира в Дохе
Минэнерго одобрило концепцию развития электроэнергетики до 2030 года
Число агроусадеб в Беларуси за 2019 год выросло на 11,6%
Заболеваемость ОРИ и гриппом в Беларуси на низком уровне
Афиша выходного дня: Масленица, биатлон в "Раубичах" и ярмарка "Казюки" в Гродно
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.