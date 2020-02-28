Лукашенко примет сегодня участие в VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 февраля примет участие в VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Всего съезд в Республиканском Дворце культуры профсоюзов соберет более 500 делегатов из всех регионов страны и представляющих различные сферы деятельности. В числе приглашенных высшие должностные лица, руководители министерств и ведомств, общественных организаций, СМИ, зарубежные гости.

Ожидается, что глава государства выступит на съезде с речью, в которой выскажется о роли и достижениях профсоюзного движения в Беларуси, обозначит свою позицию по выдвигаемым инициативам и требующим решения вопросам.

VIII съезд Федерации профсоюзов Беларуси проходит в Минске 27-28 февраля. Накануне участники форума подводили итоги работы за последние пять лет, а также обсуждали проект программы деятельности ФПБ на 2020-2025 годы. В настоящее время ФПБ, которая объединяет более 4 млн человек, в числе самых массовых общественных организаций страны.-0-