Лукашенко примет участие в общем собрании Белкоопсоюза

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня примет участие в общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие проходит во Дворце Республики. Его участниками стали около 450 представителей организаций и предприятий, входящих в систему Белкоопсоюза.

Участники собрания обсудят состояние и перспективы развития потребительской кооперации, стратегии ее развития в регионах страны. Центральным событием станет избрание председателя правления. Эта должность остается вакантной с июля - с момента назначения ее руководителя Валерия Иванова управляющим делами Президента Беларуси.

Система потребительской кооперации в Беларуси объединяет 302,7 тыс. членов - пайщиков и обеспечивает занятость почти 42 тыс. человек, обслуживает 3,3 млн граждан, в том числе все сельское население страны. В структуру Белкоопсоюза входят четыре облпотребсоюза, 55 районных и 4 областных потребительских обществ, 52 унитарных предприятия, пять учреждений образования.

Основным видом деятельности организаций потребкооперации является торговля - более 70% в совокупном объеме выручки.

По итогам работы в январе - августе совокупный объем деятельности Белкоопсоюза превысил Br2,2 млрд. Среднемесячная зарплата в системе потребкооперации составляет чуть выше Br760.

Сейчас Белкоопсоюзом реализуется Концепция развития потребительской кооперации на 2021-2025 годы. Среди основных задач - завершение работ по реформированию организационной структуры, обеспечение рентабельной работы, автоматизация бизнес-процессов, совершенствование материально-технической базы.-0-