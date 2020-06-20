Лукашенко примет участие в открытии мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко примет сегодня участие в открытии мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области, который расположен в деревне Борки Кировского района, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Планируется, что глава государства осмотрит объекты мемориального комплекса, отдаст дань памяти жертвам нацизма, пообщается с участниками мероприятия.

Открытие мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области станет одним из основных мероприятий области в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 78-й годовщины со дня трагедии в деревне Борки, когда в ходе одной из самых крупных карательных операций за один день фашисты было расстреляли и сожгли более 2 тыс. мирных жителей. Эти события легли в основу одной из сюжетных линий художественного фильма "Иди и смотри" режиссера Элема Климова.

В память о жителях деревни Борки и сожженных деревень области в 1964 году к 20-летию освобождения Кировского района от немецко-фашистских захватчиков был установлен памятник-скульптура воина и девушки, которая возлагает цветы. Спустя 62 года после трагедии возведена часовня в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших". Чуть позже установлена стена памяти сожженных деревень Могилевской области.

В 2019 году руководство области приняло решение провести реконструкцию памятных знаков в данной деревне и создать на этом месте мемориал, раскрывающий и показывающий в полной мере все зверства нацизма.

Эскизный проект мемориала в деревне Борки "Памяти сожженных деревень Могилевской области" был разработан группой молодых скульпторов и архитекторов. В соответствии с проектом появились элементы комплекса, олицетворяющие собой ужас той трагедии: улица с фрагментами обгоревших стен домов, которые показывают места, где они когда-то стояли. Оставленные в них вещи символизируют внезапно прервавшуюся мирную жизнь и беззащитность перед бесчеловечной жестокостью. На обгоревших бревнах - свидетельства людей, выживших в той чудовищной трагедии.

Установлены скульптурные композиции: "Беларусь - скорбящая мать", представляющая собой фигуру застывшей у пустой колыбели скорбящей матери, лишенной карателями детей и будущего, "Пламя" - образ разъяренной стихии, в которой оказались живые люди (перед посетителями предстают фигуры мечущихся в пламени жертв) и "Колодец" - место траура и памяти о замученных детях, заживо брошенных в колодцы.

По окончании этой импровизированной улицы установлен камень с посланием к потомкам и посажен парк, олицетворяющий собой жизнь.-0-