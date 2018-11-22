Лукашенко примет участие в республиканском семинаре-совещании по работе стройкомплекса

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 ноября примет участие в республиканском семинаре-совещании на тему повышения эффективности строительного комплекса страны. Об этом БЕЛТА сообщили в
Планируется, что глава государства проведет пленарное заседание семинара-совещания, на которое приглашены высшие должностные лица, руководители министерств и ведомств, местной вертикали власти, организаций строительной отрасли. Среди участников также помощники Президента, руководители банков, профсоюзов и общественных объединений, ректоры вузов.
На мероприятии, которое стартовало 22 ноября с практических занятий в учебных группах и посещения ряда объектов, детально обсудят проблемные вопросы и направления совершенствования работы стройкомплекса Беларуси, перспективы его развития, обменяются передовым опытом по тем или иным направлениям в отрасли.
Как отметили в пресс-службе главы государства, проведение подобных семинаров-совещаний уже положительно себя зарекомендовало на примере анализа ситуации в других сферах. Так, в прошлом году на мероприятии в аналогичном формате рассматривалась работа ЖКХ, а весной текущего года - агропромышленного комплекса Беларуси.-0-
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