Лукашенко принимает участие в митинге-реквиеме к годовщине хатынской трагедии

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в республиканском митинге-реквиеме "Лампада памяти", приуроченном к 78-й годовщине хатынской трагедии, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие включает возложение цветов к памятнику Непокоренному человеку, а также к Вечному огню, литературно-музыкальную композицию. Ожидается, что глава государства выступит с речью, после чего с участием представителей четырех ведущих традиционных религиозных конфессий состоится Всебелорусская молитва о мире.

Памятные мероприятия проходят на территории Государственного мемориального комплекса "Хатынь" 21-22 марта.

В этом году исполняется 78 лет, как гитлеровские каратели уничтожили белорусскую деревню Хатынь. 22 марта 1943 года они сожгли заживо и расстреляли почти всех жителей - 149 человек, в том числе 75 детей. Созданный на месте Хатыни мемориальный комплекс стал мировым символом бесчисленных жертв, страданий и мужества белорусского народа в Великой Отечественной войне. Судьбу Хатыни разделили сотни других белорусских деревень.-0-