Лукашенко принимает участие в неформальном саммите СНГ

6 декабря, Санкт-Петербург /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в неформальном саммите Содружества Независимых Государств, передает корреспондент БЕЛТА.
Мероприятие началось практически сразу же после заседания Высшего Евразийского экономического совета. Встреча глав государств Содружества запланирована в формате неформального обеда от имени Президента России Владимира Путина.
Лидеры стран подведут итоги сотрудничества в текущем году, обсудят выполнение достигнутых ранее договоренностей и дальнейшее развитие взаимодействия в СНГ.
Площадкой для саммита выбран "Ленинград Центр". Он позиционируется как первое в России шоу-пространство, центр современной культуры развлечений, который предлагает познакомиться с искусством вне форматов и рамок.
"Ленинград Центр" разместился в особняке на Потемкинской улице. Здание имеет более чем столетнюю историю, тесно связанную с культурой, искусством и светской жизнью города. До революции здесь проходили выставки Императорского российского общества садоводства, а в середине XX века в нем находился панорамный кинотеатр "Ленинград".
В начале 2000-х особняк реконструировал известный испанский архитектор Рикардо Бофилл. Среди его работ здание Национального театра Каталонии в Барселоне, головные офисы компаний Cartier и Christian Dior в Париже.-0-
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