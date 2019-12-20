Лукашенко принимает участие в неформальном саммите СНГ

20 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в неформальном саммите Содружества Независимых Государств, который проходит в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие началось фактически сразу же после заседания Высшего Евразийского экономического совета, на котором главы государств приняли официальное решение о председательстве Беларуси в органах ЕАЭС в 2020 году.

Открывая встречу лидеров СНГ, Президент России Владимир Путин отметил, что главами государств приняты решения о совместной работе в подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он также прокомментировал резолюцию Европарламента об осуждении пакта Молотова - Риббентропа и признании его причиной начала Второй мировой войны.

Владимир Путин обратил внимание, что похожие документы с Германией в то время подписывали и другие европейские страны. В их числе Англия, Польша, Литва, Латвия. "Договор между Советским Союзом и Германией был последним в ряду тех, которые были подписаны другими европейскими странами, заинтересованными в сохранении мира. При этом Советский Союз пошел на подписание этого документа только после того, как были исчерпаны все возможности и были отклонены все предложения о создании единой системы безопасности антифашистской коалиции в Европе", - отметил российский лидер.-0-