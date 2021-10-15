Лукашенко принимает участие в онлайн-саммите СНГ

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств. Мероприятие проходит в формате видеоконференции под председательством Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

На рассмотрение глав государств вынесено 11 вопросов. Они обменяются мнениями о взаимодействии в формате Содружества, примут решение о председательстве в СНГ в 2022 году. Предполагается, что председателем в СНГ в следующем году станет Казахстан.

На саммите планируется принять заявление в связи с 30-летием Содружества. На утверждение также вынесены заявления о сотрудничестве в области обеспечения биологической безопасности и развитии сотрудничества в сфере миграции.

Намечено подписание еще двух документов и взаимодействии в сфере безопасности. Это проект договора о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и решение о руководителе Антитеррористического центра СНГ.

Кроме того, планируется утвердить соглашение об образовании Совета председателей верховных (высших) судов, а также принять решение об объявлении города Комрат (Молдова) культурной столицей Содружества в 2023 году.

Как сообщалось, накануне в Минске в очном формате состоялось заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальной международной проблематике и вопросам углубления сотрудничества на пространстве Содружества. Подробно была обсуждена и ситуация вблизи внешних границ, при этом особое внимание было уделено обстановке в Центральной Азии. "Белорусская сторона в очередной раз подчеркнула необходимость извлечения уроков из тех событий, которые имели место не только в нашей стране, но и других государствах региона, в том числе на постсоветском пространстве", - сказал по итогам заседания министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

По его словам, страны понимают важность сплоченности и взаимодействия для эффективного ответа на общие вызовы и угрозы. "В этом контексте мы выразили серьезную озабоченность в связи с постоянно расширяющейся практикой неограниченного и незаконного одностороннего санкционного прессинга извне на страны СНГ", - отметил министр.-0-

Лукашенко подчеркивает важность кооперации экономик государств СНГ

Лукашенко: странам СНГ необходимо объединить усилия для защиты интересов на мировом рынке

Лукашенко: Союзное государство может предложить ЕАЭС и СНГ лучшие наработки