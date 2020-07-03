Лукашенко принимает участие в патриотическом шествии "Беларусь помнит!"

Во время шествия

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, в День Независимости, принимает участие в патриотическом шествии "Беларусь помнит!", передает корреспондент БЕЛТА.

Вместе с главой государства в шествии принимают участие его сыновья, ветераны, воины-интернационалисты, руководители государственных органов, представители культуры, спорта, медийного сообщества, воспитанники Минского кадетского училища и пионеры, представители общественных организаций, молодежи, трудовых коллективов и духовенства.

По проспекту Независимости участники шествия следуют к площади Победы, где к подножию монумента - к вечному огню - будет возложена гирлянда цветов.

Ожидается, что во время мероприятия Александр Лукашенко выступит с речью и пообщается с ветеранами.-0-

Лукашенко: в годы войны белорусы сделали исторический выбор - поставили свою свободу выше жизни "Здесь, на этом священном месте мы отдаем дань памяти героям, которые сражались за нашу землю и приближали день Великой Победы", - подчеркнул Александр Лукашенко.