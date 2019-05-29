Лукашенко принимает участие в саммите ЕАЭС в Казахстане

29 мая, Нур-Султан /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в саммите глав государств Евразийского экономического союза, который проходит в столице Казахстана Нур-Султане, передает корреспондент БЕЛТА.

По прибытии во Дворец Независимости его приветствовал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. После церемонии фотографирования лидеры стран приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое пройдет в узком и расширенном составах.

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Александр Лукашенко

Нынешнее заседание ВЕЭС в Нур-Султане носит юбилейный характер. Мероприятие приурочено к двум датам: 5-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе и 25-летию идеи евразийской интеграции. В заседании принимают участие члены ВЕЭС стран ЕАЭС, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян, первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Кроме того, ожидается участие Президента Молдовы Игоря Додона в качестве главы государства - наблюдателя при ЕАЭС, Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в качестве почетного гостя, а также председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева.

Открыл заседание Касым-Жомарт Токаев, который особо отметил вклад первого Президента Казахстана в становление и развитие евразийской интеграции. "Учитывая его исторический вклад в становление Евразийского экономического союза, Президент России Владимир Путин предложил присвоить Нурсултану Абишевичу звание Почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета", - сказал он. Касым-Жомарт Токаев выразил признательность российскому лидеру за эту инициативу, а также всем партнерам по союзу за ее единодушную поддержку.

Юбилейное заседание проходит под председательством Армении. Премьер-министр этой страны Никол Пашинян подчеркнул, что ЕАЭС планомерно развивается, открывая все новые возможности для бизнесов и экономик стран-участниц. Расширяется круг международных партнеров. Премьер-министр в качестве примера привел целый ряд стран, с которыми либо уже вступили в силу соглашения, либо ведутся переговоры по различным вопросам сотрудничества. В их числе Китай, Иран, Вьетнам, Сингапур, Египет, Сербия. "Надеюсь, что переговорные процессы приведут к конкретным результатам, открывая новые возможности для наших экономик, - сказал он. - Наша цель сейчас - работать над дальнейшим развитием ЕАЭС, сделать его более эффективным и более привлекательным для наших международных партнеров".

Как сообщили в Евразийской экономической комиссии, в повестку дня включены вопросы интеграции, макроэкономики, международного экономического сотрудничества с третьими странами, торговли, электроэнергетики, таможенного регулирования, финансовой политики, единого рынка услуг, цифровизации экономик стран ЕАЭС, промышленного сотрудничества, конкуренции. Члены ВЕЭС обсудят реализацию цифровой повестки, основные ориентиры макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2019-2020 годы и другие вопросы

Планируется, что члены ВЕЭС подпишут совместное заявление по случаю пятилетия подписания договора о союзе, международный договор о формировании общего рынка электроэнергии ЕАЭС.-0-

Саммит ЕАЭС и двусторонние встречи - начался рабочий визит Лукашенко в Казахстан Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан, где 29 мая примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Фото Андрея Покумейко