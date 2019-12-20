Лукашенко принимает участие в саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге

20 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.

Председательство в ЕАЭС перейдет Беларуси. О чем может сказать Лукашенко на саммите в Санкт-Петербурге? Главы государств пообщаются и в более широком формате Содружества - сразу после обсуждения дел евразийской экономической интеграции пройдет неформальный саммит СНГ.

Саммит проходит в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина, которая в том числе используется для международных, федеральных и региональных общественно-политических и научно-практических мероприятий.

Лидеры стран подведут итоги развития интеграционного взаимодействия в текущем году, обсудят имеющуюся проблематику и перспективы совместной работы в предстоящий период, в том числе с учетом перехода Беларуси в 2020 году председательства в ЕАЭС. В повестку дня заседания включены вопросы, касающиеся стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции, назначения председателя и персонального состава Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), результатов деятельности и основных подходов к формированию кадрового состава ЕЭК, а также ряда других конкретных направлений межгосударственного взаимодействия.

Александр Лукашенко также примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ, во время которого будет возможность обсудить актуальную повестку дня в деятельности Содружества.

Президент России Владимир Путин, открывая заседание совета, выразил надежду на конструктивную работу. Он особо поблагодарил почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета Нурсултана Назарбаева, который в свое время выступил инициатором ЕАЭС. "Все функционирует у нас, функционирует самым наилучшим образом, - сказал глава российского государства. - Хочу обратить внимание на то, что есть вопросы, которые, конечно, еще подлежат решению. Это связано с различного рода ограничениями, изъятиями. В этой связи отмечу, что в принципе это характерно для любых интеграционных объединений. Мы с вами постепенно, но двигаемся в направлении снятия этих ограничений по мере готовности наших стран к тем или иным шагам". В частности, странами ЕАЭС уже согласована в окончательном виде стратегия развития объединения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заметил, что председательство его страны в органах ЕАЭС подходит к концу. "Мы заканчиваем год с очень хорошим настроением. Сегодня у нас есть консенсус по всем вопросам нашей повестки дня", - сказал он.

Никол Пашинян поздравил белорусскую сторону, которая принимает на себя руководство в Евразийской экономической комиссии, и пожелал ей успехов в этой работе.-0-

Лукашенко рассказал, как распределят посты в новом составе Коллегии ЕЭК "О персональном составе коллегии мы только что договорились: блок торговли оставляет за собой Российская Федерация. У нас остаются техническое регулирование. Агрокомиссию, промышленную мы передаем Армении. И за нами председательство. Так что все эти вопросы решены", - заявил белорусский лидер.

Официально принято решение о председательстве Беларуси в органах ЕАЭС в 2020 году Таким образом, Беларусь будет председательствовать в 2020 году в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии. Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Главы стран ЕАЭС утвердили Михаила Мясниковича председателем Коллегии ЕЭК Представитель Беларуси пообещал лично встретиться с рядом должностных лиц в странах ЕАЭС и обсудить стратегические вопросы.

Лидеры стран ЕАЭС подписали соглашение о пенсионном обеспечении в союзе Документ предусматривает, что пенсионное обеспечение трудящихся будет осуществляться на равных с гражданами страны трудоустройства условиях, независимо от того, в какой стране союза они работали.