Лукашенко принимает участие в саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге

20 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.
Саммит проходит в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина, которая в том числе используется для международных, федеральных и региональных общественно-политических и научно-практических мероприятий.
Лидеры стран подведут итоги развития интеграционного взаимодействия в текущем году, обсудят имеющуюся проблематику и перспективы совместной работы в предстоящий период, в том числе с учетом перехода Беларуси в 2020 году председательства в ЕАЭС. В повестку дня заседания включены вопросы, касающиеся стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции, назначения председателя и персонального состава Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), результатов деятельности и основных подходов к формированию кадрового состава ЕЭК, а также ряда других конкретных направлений межгосударственного взаимодействия.
Александр Лукашенко также примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ, во время которого будет возможность обсудить актуальную повестку дня в деятельности Содружества.
Президент России Владимир Путин, открывая заседание совета, выразил надежду на конструктивную работу. Он особо поблагодарил почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета Нурсултана Назарбаева, который в свое время выступил инициатором ЕАЭС. "Все функционирует у нас, функционирует самым наилучшим образом, - сказал глава российского государства. - Хочу обратить внимание на то, что есть вопросы, которые, конечно, еще подлежат решению. Это связано с различного рода ограничениями, изъятиями. В этой связи отмечу, что в принципе это характерно для любых интеграционных объединений. Мы с вами постепенно, но двигаемся в направлении снятия этих ограничений по мере готовности наших стран к тем или иным шагам". В частности, странами ЕАЭС уже согласована в окончательном виде стратегия развития объединения.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заметил, что председательство его страны в органах ЕАЭС подходит к концу. "Мы заканчиваем год с очень хорошим настроением. Сегодня у нас есть консенсус по всем вопросам нашей повестки дня", - сказал он.
Никол Пашинян поздравил белорусскую сторону, которая принимает на себя руководство в Евразийской экономической комиссии, и пожелал ей успехов в этой работе.-0-