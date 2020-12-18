Лукашенко принимает участие в саммите глав государств СНГ

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которое проходит в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Лидеры Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана обменяются мнениями о взаимодействии в рамках СНГ (в этот раз на саммите не присутствует представитель Армении).

Предполагается, что главы государств обсудят и утвердят новую редакцию Концепции дальнейшего развития СНГ и план по ее реализации. Одним из важных вопросов повестки дня саммита станет развитие и укрепление межпарламентского сотрудничества стран Содружества.

По итогам саммита должно быть принято решение о том, что в 2021 году председательство в СНГ перейдет к Беларуси, сопредседателями будут Узбекистан, председательствующий в этом году, и Казахстан.-0-