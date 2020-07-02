Лукашенко принимает участие в торжественном собрании ко Дню Независимости Беларуси

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
На мероприятии во Дворце Республики присутствуют высшие должностные лица, представители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов, члены Национального собрания, представители Молодежного парламента, политических партий, общественных объединений, религиозных конфессий и творческих союзов.
В числе участников торжества также ветераны Великой Отечественной войны, представители трудовых коллективов, научных учреждений и учебных заведений, представители дипкорпуса.
Для участников мероприятия во Дворце Республики состоится праздничный концерт мастеров искусств "Магистраль нашей жизни". Сквозной образ концерта - магистраль, белорусский путь, который выбрал белорусский народ, и по которому движется, создавая свою новейшую историю. Эпизоды концерта отражают основные достижения Беларуси.-0-